Песков не стал комментировать сообщения СМИ о мирном плане Киева из 20 пунктов

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что отвечал на этот вопрос

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикации о предложенном Киевом варианте плана урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать опубликованный в СМИ план из 20 пунктов.

Ранее Песков подчеркивал, что Москва не считает целесообразным по теме мирного плана "вести какое-то общение через средства массовой информации".