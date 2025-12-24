ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о мирном плане Киева из 20 пунктов

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что отвечал на этот вопрос
Редакция сайта ТАСС
09:50
обновлено 09:57

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикации о предложенном Киевом варианте плана урегулирования украинского конфликта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже отвечал на этот вопрос, поэтому не вижу смысла повторяться", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать опубликованный в СМИ план из 20 пунктов.

Ранее Песков подчеркивал, что Москва не считает целесообразным по теме мирного плана "вести какое-то общение через средства массовой информации". 

УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич