Песков: Дмитриев уже доложил во всех нюансах Путину о своей поездке в Майами

Спецпредставитель президента РФ ранее участвовал в переговорах с представителями США

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил во всех нюансах президенту РФ Владимиру Путину о своей поездке в Майами на переговоры с представителями США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также Поездка Дмитриева в Майами и мирный план Киева. Темы брифинга Пескова

"Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал представитель Кремля.

Переговоры по украинскому урегулированию проходили в субботу и воскресенье в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.