Песков: Дмитриев уже доложил во всех нюансах Путину о своей поездке в Майами
09:50
обновлено 10:11
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил во всех нюансах президенту РФ Владимиру Путину о своей поездке в Майами на переговоры с представителями США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Дмитриев имел возможность уже доложить президенту об итогах своей поездки во всех нюансах", - сказал представитель Кремля.
Переговоры по украинскому урегулированию проходили в субботу и воскресенье в Майами. С американской стороны во встрече принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.