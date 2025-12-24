Песков не стал комментировать вопрос о российских базах в Сирии

Президент России Владимир Путин ранее принял в Москве главу МИД в переходном правительстве Сирии Асаада аш-Шейбани, а также министра обороны Мурхафа Абу Касру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кремль не комментирует вопрос, обсуждал ли президент РФ Владимир Путин с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шейбани тему российских военных баз в этой стране.

"Этот вопрос оставляю без комментария", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Ранее сирийское государственное агентство новостей SANA сообщило, что Путин принял в Москве главу МИД в переходном правительстве Сирии, а также министра обороны Мурхафа Абу Касру. Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с сирийским коллегой упомянул, что у того "состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным, в ходе которого обсуждались и двусторонние вопросы, и ситуация в регионе, и практические задачи по обеспечению ключевого вопроса суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".