Путин поздравил Захарову с юбилеем
Редакция сайта ТАСС
10:05
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин телеграммой поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с юбилеем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос, как в Кремле оценивают Захарову, Песков ответил: "Блестяще".
"Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента", - сказал представитель Кремля.
Захарова 24 декабря отмечает 50-летие.