Путин поздравил Захарову с юбилеем

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в Кремле блестяще оценивают официального представителя МИД

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин телеграммой поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с юбилеем. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также Поездка Дмитриева в Майами и мирный план Киева. Темы брифинга Пескова

На вопрос, как в Кремле оценивают Захарову, Песков ответил: "Блестяще".

"Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению нашего президента", - сказал представитель Кремля.

Захарова 24 декабря отмечает 50-летие.