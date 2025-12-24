Матвиенко отметила уникальность формата прямой линии с Путиным
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания с участием президента РФ Владимира Путина отметила важность и уникальность формата прямой линии с главой российского государства.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.
"Подобного формата многочасового несрежиссированного разговора национального лидера со всей страной нет ни в одном другом государстве мира. И такая возможность для любого гражданина России напрямую обратиться к президенту и получить подробный, честный, уважительный ответ - считаю, что это один из важных факторов нашего единения, консолидации российского общества", - сказала Матвиенко.
По ее словам, атмосфера и тональность прямой линии показали, что люди не просто поддерживают курс президента, но готовы самым активным образом участвовать в судьбе Отечества.