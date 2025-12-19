Поддержка семей, ипотека и отработка для выпускников. Путин на "Итогах года" о "социалке"
Редакция сайта ТАСС
12:49
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что новая семейная выплата с 2026 года станет реальным способом поддержки семей.
Он также не исключил, что в будущем может быть отменена обязательная отработка для выпускников медицинских вузов.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
О поддержке семей
- Новая семейная выплата с 2026 года станет "реальным способом" поддержки семей.
- "Конечно, будем стремиться к повышению уровня заработной платы, к тому, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали. При повышении трудовых доходов, чтобы государство ни в коем случае не снижало эти меры поддержки, что происходит, к сожалению".
- Важно сохранять семейную ипотеку по ставке 6% годовых.
- Возврат 7% НДФЛ семьям с детьми, имеющим доход ниже полутора прожиточных минимумов, должен стать действенной мерой их поддержки.
- Россия будет делать все, "чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить".
- Рождение ребенка не должно снижать уровень достатка семьи: "Разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка при появлении ребенка. Это очень важная составляющая".
- Поддержка семей с детьми является ключевой задачей государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях: "Любое действие, я об этом много раз говорил, любое действие, какое бы государство ни совершало, мы всегда перед тем, как что-то сделать, должны подумать, как это отразится на жизни и на доходах семей с детьми".
- "Особое внимание" необходимо уделять поддержке многодетных семей.
- Есть возможность продления времени работы детских садов: "Но это потребует в свою очередь увеличить количество педагогов и воспитателей в детских садах и яслях".
- Реновация детских садов в российских регионах должна учитывать вопрос создания в учреждениях ясельных групп: "Сейчас осуществляется программа по реновации детских садов, и я думаю, хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали, когда решаются вопросы по реновации детских садов, конечно, было бы правильно сразу решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы".
- Постановка вопроса о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет правильная, но существуют бюджетные ограничения: "Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело".
- Региональные власти должны продолжать работу по поддержке семей в вопросах оплаты ЖКХ: "И на федеральном уровне тоже об этом должны думать".
О помощи приграничью
- Вопрос возвращения компенсаций за второе утраченное из-за обстрелов ВСУ жилье в приграничных регионах проработают: "Обязательно, обещаю вам, мы проработаем эти вопросы".
Об обязательной отработке для выпускников медвузов
- Подход к обязательной отработке выпускниками медвузов в учреждениях системы ОМС в России мягкий: "Те решения, которые приняты, они носят такой мягкий, почти рекомендационный характер".
- В будущем может быть отменена обязательная отработка для выпускников медицинских вузов: "Будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого будет не нужно делать".
- Со стороны государства важно улучшать бытовые условия, решать жилищные вопросы - и государство старается идти по этому пути, это подтверждают программы поддержки специалистов на селе: "Эту линейку инструментов поддержки будем продолжать и совершенствовать".
- Необходимости распространять обязательную отработку на выпускников педагогических вузов "пока нет".