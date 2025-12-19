Статья

Поддержка семей, ипотека и отработка для выпускников. Путин на "Итогах года" о "социалке"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что новая семейная выплата с 2026 года станет реальным способом поддержки семей.

Он также не исключил, что в будущем может быть отменена обязательная отработка для выпускников медицинских вузов.

О поддержке семей

Новая семейная выплата с 2026 года станет "реальным способом" поддержки семей.

"Конечно, будем стремиться к повышению уровня заработной платы, к тому, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали. При повышении трудовых доходов, чтобы государство ни в коем случае не снижало эти меры поддержки, что происходит, к сожалению".

Важно сохранять семейную ипотеку по ставке 6% годовых.

Возврат 7% НДФЛ семьям с детьми, имеющим доход ниже полутора прожиточных минимумов, должен стать действенной мерой их поддержки.

Россия будет делать все, "чтобы поддержать настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить".

Рождение ребенка не должно снижать уровень достатка семьи: "Разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка при появлении ребенка. Это очень важная составляющая".

Поддержка семей с детьми является ключевой задачей государственной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях: "Любое действие, я об этом много раз говорил, любое действие, какое бы государство ни совершало, мы всегда перед тем, как что-то сделать, должны подумать, как это отразится на жизни и на доходах семей с детьми".

"Особое внимание" необходимо уделять поддержке многодетных семей.

Есть возможность продления времени работы детских садов: "Но это потребует в свою очередь увеличить количество педагогов и воспитателей в детских садах и яслях".

Реновация детских садов в российских регионах должна учитывать вопрос создания в учреждениях ясельных групп: "Сейчас осуществляется программа по реновации детских садов, и я думаю, хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали, когда решаются вопросы по реновации детских садов, конечно, было бы правильно сразу решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы".

Постановка вопроса о продлении пособия по уходу за ребенком до трех лет правильная, но существуют бюджетные ограничения: "Надо прямо и по-честному сказать - вопрос только в бюджетных ограничениях. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело".

Региональные власти должны продолжать работу по поддержке семей в вопросах оплаты ЖКХ: "И на федеральном уровне тоже об этом должны думать".

О помощи приграничью

Вопрос возвращения компенсаций за второе утраченное из-за обстрелов ВСУ жилье в приграничных регионах проработают: "Обязательно, обещаю вам, мы проработаем эти вопросы".

Об обязательной отработке для выпускников медвузов