Матвиенко: СФ примет участие в отработке обращений к президенту с прямой линии

Председатель Совета Федерации отметила, что сенаторы внимательно следили за прошедшим мероприятием

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сенаторы примут участие в отработке обращений к президенту РФ Владимиру Путину, сделанных в ходе прямой линии с главой государства. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила на пленарном заседании с участием президента РФ.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" совместила большую пресс-конференцию и прямую линию. Мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось примерно 4,5 часа.

"Мы внимательно следили за прошедшей недавно прямой линией, где вы подвели ключевые итоги года. <...> Более двух миллионов обращений будут обязательно отработаны соответствующими уровнями власти, в том числе сенаторами", - сказала Матвиенко, обращаясь к Путину.

По ее словам, главное впечатление от этого "большого, общенационального диалога" - уверенность в том, что Россия твердо продолжит обеспечивать достижение своих стратегических целей.