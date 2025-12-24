ТАСС: солдаты ВСУ у Купянска жалуются командованию на отсутствие воды

На записи военнослужащий, находящийся у населенного пункта Нечволодовка, жалуется командиру на то, что в течение трех дней на позиции нет воды, а солдаты теряют силы и не могут воевать

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Солдаты ВСУ жалуются командирам на обезвоживание и неспособность выполнять задачи на купянском направлении, следует из радиоперехвата между украинскими военными 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины (13-й ОБрОН НГ "Хартия"), который есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Так, на записи военнослужащий, находящийся у населенного пункта Нечволодовка, жалуется командиру на то, что в течение трех дней на позиции нет воды, а солдаты теряют силы и не могут воевать.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что военнослужащие 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, находящиеся в районе Нечволодовки, отказываются подчиняться своим командирам и идти в бой.