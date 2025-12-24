Песков: переговоры по Украине должны вестись в закрытом режиме

Bloomberg сообщал о якобы имеющихся у Москвы планах добиться изменений в опубликованном украинскими СМИ мирном плане из 20 пунктов

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская сторона по-прежнему исходит из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не должны быть публичными. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg.

"Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме", - сказал он.

Ранее Bloomberg сообщал о якобы имеющихся у Москвы планах добиться изменений в опубликованном украинскими СМИ мирном плане из 20 пунктов.