Песков: переговоры по Украине должны вестись в закрытом режиме
Редакция сайта ТАСС
17:35
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская сторона по-прежнему исходит из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не должны быть публичными. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg.
"Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме", - сказал он.
Ранее Bloomberg сообщал о якобы имеющихся у Москвы планах добиться изменений в опубликованном украинскими СМИ мирном плане из 20 пунктов.