Песков: переговоры по Украине должны вестись в закрытом режиме

Bloomberg сообщал о якобы имеющихся у Москвы планах добиться изменений в опубликованном украинскими СМИ мирном плане из 20 пунктов
17:35

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российская сторона по-прежнему исходит из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не должны быть публичными. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg.

"Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме", - сказал он.

Ранее Bloomberg сообщал о якобы имеющихся у Москвы планах добиться изменений в опубликованном украинскими СМИ мирном плане из 20 пунктов. 

