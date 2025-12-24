Постпред при НАТО: США в основном урегулировали с Украиной вопросы безопасности

Сейчас все сводится к вопросу территорий, отметил Мэтью Уитэкер

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты урегулировали с украинцами основную часть вопросов, касающуюся гарантий безопасности, в настоящее время все сводится к вопросу территорий. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"В конечном итоге все сводится к вопросу территории и ее разделения - будет ли это демилитаризованная зона или зона экономических возможностей, так как гарантии безопасности мы в основном с украинцами урегулировали. Полагаю, что русские против этого не возражают", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Помимо территориального аспекта, указал Уитэкер, предстоит урегулировать вопросы прекращения огня и соблюдения мира. "Полагаю, что мы также разрешили большинство из этих вопросов", - добавил он.

Представители США в минувшие выходные провели во Флориде отдельные консультации с делегациями РФ и Украины. Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам встреч заявил о прорыве, который, по его словам, заключается в том, что "все вопросы теперь обсуждаются открыто". В свою очередь спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил "продуктивные и конструктивные" дискуссии со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, который возглавил российскую делегацию. С украинской стороны на консультации во Флориде прибыли секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.