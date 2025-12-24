США считают, что стороны приближаются к урегулированию на Украине

При этом постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер подчеркнул, что еще остаются вопросы, по которым нужно согласие России и Украины

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что стороны все ближе к урегулированию конфликта на Украине, однако все еще остаются нерешенные вопросы, которые требуют согласия со стороны Москвы и Киева. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в эфире телеканала Fox News.

"На повестке меньше вопросов, чем было две недели назад. И это хорошая новость", - отметил он, имея в виду вопросы, которые предстоит решить во время консультаций по урегулированию. "Все еще остаются вопросы, которые нужно решить так, чтобы обе стороны могли с этим согласиться. Однако мы приближаемся [к этому]", - добавил Уитэкер. "Мы приближаемся, мы ближе, чем когда-либо", - подчеркнул он.

"Мир, безусловно, возможен. Сложности будут связаны с трудным последним этапом переговоров", - считает постпред США при НАТО. По его словам, американская сторона в ходе консультаций стремится к тому, чтобы были достигнуты договоренности о прочном мире. "Это ключевой вопрос, мы должны добиться того, чтобы это было долгосрочным", - отметил он, подчеркнув, что не должно быть риска возобновления конфликта.

Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва имеет возможность сформулировать позицию и продолжить переговоры с США по имеющимся каналам после того, как была получена информация о результатах поездки спецпредставителя российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами (штат Флорида). В Майами в субботу и воскресенье состоялись переговоры по украинскому урегулированию. С американской стороны в консультациях принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.