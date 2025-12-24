Путин отметил героизм солдат КНДР в Курской области

Президент России направил новогоднее поздравление лидеру Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну

СЕУЛ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении, направленном председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, отметил героизм солдат КНДР в освобождении Курской области, прочность дружбы между РФ и КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, поздравительное письмо было отправлено 18 декабря. Путин отметил, что 2025 год приобрел особое значение в отношениях между Москвой и Пхеньяном. "Героическое участие солдат Корейской народной армии в освобождении Курской области от оккупантов и последующая деятельность корейских инженеров в Российской Федерации ясно подтвердили нерушимую боевую дружбу между Российской Федерацией и КНДР", - привело ЦТАК содержание поздравления.

"Я уверен, что мы продолжим укреплять наши дружественные и союзные отношения всеми способами и способствовать конструктивному сотрудничеству по региональным и международным вопросам", - говорится в письме.

Президент РФ в письме подчеркнул, что это "будет служить фундаментальным интересам народов" двух стран и поспособствует "установлению справедливого многополярного мирового порядка".

Путин пожелал Ким Чен Ыну и его близким крепкого здоровья и больших достижений, а гражданам КНДР - счастья и процветания.

4 декабря 2024 вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, он был подписан 19 июня того же года в ходе визита Путина в Пхеньян. Как следует из преамбулы договора, он отвечает коренным интересам народов РФ и КНДР и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности. В соответствии с документом, стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.