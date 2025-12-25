В Крыму назвали возможную выдачу Бутягина Киеву нарушением международного права

Участники "Византийского клуба" потребовали освободить археолога

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Экстрадиция задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина в Киев будет являться нарушением международного права. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС заявлении "Византийского клуба" под председательством доктора исторических наук, академика Российской академии наук Сергея Карпова и заместителя председателя Совета министров Республики Крым - постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова.

"Возможная передача Александра Бутягина в руки киевских националистов преступна по мотивировке, нарушает международные правовые нормы и этику международного научного общения и ставит Польшу в ряд стран, отрицающих научные достижения в пользу сиюминутной политической конъюнктуры. Мы, участники заседания "Византийского клуба", представляющие научный мир и общественность разных стран мира, требуем немедленного освобождения польскими властями археолога Бутягина Александра Михайловича! Призываем мировую научную общественность возвысить свой голос в поддержку нашего воззвания об освобождении всемирно известного ученого", - говорится в сообщении.

Члены клуба подчеркнули, что в составе Мирмекийской археологической экспедиции под руководством Бутягина работали и польские археологи.

Сотрудник Эрмитажа Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. 23 декабря польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.