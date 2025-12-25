Захарова предостерегла желающих "прибрать к рукам" генконсульство РФ в Гданьске

Примеров уже немало, как Россия отвечает и насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие против страны, отметила официальный представитель МИД

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала тем, кто хочет "прибрать к рукам" здание генконсульства РФ в Гданьске, максимально просчитать последствия такого шага.

"Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий. Я думаю, что примеров уже немало, как Россия отвечает, насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие в отношении нашей страны", - сказала она на брифинге.

Дипломат обратила внимание, что здание генконсульства, которое прекратило работу в соответствии с требованиями польских областей, принадлежит Российской Федерации. "Данный объект недвижимости перешел к СССР в бессрочное и безвозмездное пользование в послевоенный период взамен исторического здания, которое с восемнадцатого века принадлежало консульству Российской Империи, а затем СССР и разрушено в ходе боевых действий во время Второй мировой войны", - отметила Захарова.

Ранее телеканал Polsat со ссылкой на пресс-службу мэрии Гданьска сообщил, что польские чиновники попытались пройти на территорию бывшего здания генконсульства РФ и осуществить захват недвижимости, однако никто не открыл им дверь.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть с 23 декабря последнее работающее на польской территории генконсульство РФ в Гданьске. Москва в качестве ответной меры приняла решение о закрытии с 30 декабря 2025 года генконсульства Польши в Иркутске. Ранее в октябре 2024 года и мае 2025 года власти Польши закрыли генконсульства РФ в Познани и Кракове, в ответ на это в РФ были закрыты польские консульства в Санкт-Петербурге и Калининграде.