МИД РФ надеется, что комиссия Казахстана вскоре завершит расследование по AZAL

После чего все вопросы, связанные с этой трагедией, сообща будут закрыты, отметила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова
Редакция сайта ТАСС
13:05
обновлено 13:13

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит расследование крушения азербайджанского самолета AZAL и все вопросы, связанные с этой трагедией, сообща будут закрыты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит свое расследование, и мы сообща закроем все остающиеся вопросы, связанные с данным трагическим инцидентом, с данной трагедией, в этом ни у кого не должно быть никаких сомнений", - подчеркнула дипломат. 

КазахстанРоссияЗахарова, Мария Владимировна