Захарова назвала бредом риторику о блокировании НАТО Калининградской области

Официальный представитель МИД России заявила, что НАТО необосновано наращивает военную активность у границ региона

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на "слабоумие и отвагу", звучащие в заявлениях некоторых западных политиков о блокировании Калининградской области.

Дипломат на брифинге обратила внимание на слова "наиболее оголтелых западных политиков" относительно перспектив в регионе Балтийского моря. "Очень смешно, что они говорят [о превращении Балтийского моря] "во внутреннее море альянса", это просто какие-то больные фантазии, какой-то бред на тему возможной блокады Калининградской области, даже договорились до какого-то возможного силового захвата. Какое-то слабоумие и отвага сквозят в этих заявлениях", - заметила Захарова.

"Совместно с коллегами из Министерства обороны Российской Федерации и других профильных ведомств, нам, безусловно, приходится учитывать соответствующие риски, заблаговременно прорабатывать необходимые меры реагирования", - констатировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Будем и далее активно задействовать все имеющиеся средства, прежде всего политико-дипломатического характера, для обеспечения национальных интересов России на Балтике, надежной защиты Калининградской области Российской Федерации и ее жителей", - заверила Захарова.

Наращивание военной активности

Москва считает необоснованным наращивание военной активности альянса вблизи российского региона, заявила дипломат.

"К сожалению, ситуация на Балтике, в регионе остается сложной. В регионе, в том числе в непосредственной близости от границы нашей страны, границ Калининградской власти, продолжается необоснованный рост военной активности стран - членов НАТО", - сказала дипломат на брифинге.

"Отрабатываются агрессивные сценарии наступательных действий против нашей страны, усиливается санкционное давление на российских экономоператоров. Также создаются дополнительные сложности для бесперебойного жизнеобеспечения российского региона", - перечислила недружественные действия Захарова.

Во время "Итогов года" президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет. Глава государства предупредил, что угрозы блокады региона будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

Калининградская область отделена от основной территории РФ границами стран ЕС. Санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион. По ж/д, попавшим в санкционные списки, грузы можно перевозить только по квотам ЕС. Чтобы в Калининградской области не было дефицита, российские власти приняли решение перевести часть грузов на водный транспорт через Балтику, увеличив количество паромов на маршруте из Усть-Луги в Калининград.