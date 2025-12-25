ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Мирошник: Киев не сможет прокормить армию в 800 тыс. человек

Это армия, которую будет кормить кто-то другой, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима
16:38
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Киевский режим не сможет прокормить армию в 800 тыс. человек, о которой ранее заявлял Владимир Зеленский как об одном из 20 пунктов, якобы обсуждавшихся на переговорах в США. Содержать такую армию будет кто-то другой, а это уже противоречит пункту о суверенитете Украины из того же плана Зеленского, обратил внимание посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Зеленский говорит, что вот [для Украины] обязателен суверенитет. И в этом суверенитете, говорит, армия должна быть обязательно 800 тысяч человек. Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина", - подчеркнул дипломат в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Это армия, которую будет кормить кто-то другой, - продолжил он. - Это страна, которую будет кормить кто-то другой. У кого-то она будет на содержании, и кто-то будет ею пользоваться для того, чтобы наносить удары по России". При таком раскладе, по словам Мирошника, просто не ясно, о чем тогда первый из выдвигаемых Зеленским пунктов, который должен подтверждать суверенитет Украины. "И [не ясно], что такое суверенитет, особенно в нынешних вариациях и в нынешних размышлениях", - подытожил посол.

24 декабря Зеленский озвучил журналистам план из 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в США. В частности, план включает такие пункты, как подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения (без деталей), гарантии безопасности (опять же без деталей). Кроме того, согласно этому плану, численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время.  

