Рябков назвал неадекватной рождественскую речь Зеленского

Замглавы МИД РФ отметил, что высказывания Владимира Зеленского показывают, в каком состоянии в Киеве принимаются решения

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Рождественская речь Владимира Зеленского говорит о неадекватности киевского режима. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Читайте также Хотелки и влажные мечты: для чего Зеленскому неприемлемый план урегулирования

"Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве", - сказал высокопоставленный дипломат в интервью программе "60 минут", комментируя обращение Зеленского по случаю католического Рождества.

Фрагмент интервью показан в эфире телеканала "Россия-1". В своем обращении Зеленский сообщил, что будет предлагать альтернативы американскому плану урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. Он заявил, что сейчас "один из самых трудных моментов" в истории Украины, и пожаловался на давление. Также Зеленский попытался остановить раскол, который наблюдается в Верховной раде на фоне коррупционного скандала, назвав "срачем" и "политическим игрищами" происходящее в парламенте.