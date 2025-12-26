МИД: достигнутые на Аляске понимания могли бы лечь в основу урегулирования на Украине

Речь идет об устранении первопричин, включая военные угрозы России

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Достигнутые во время саммита РФ - США на Аляске понимания могли бы лечь в основу урегулирования на Украине с устранением военных угроз от НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД РФ об основных внешнеполитических итогах 2025 года.

"В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения", - отметили в министерстве.

В МИД РФ напомнили, что после состоявшейся в январе смены администрации США восстановлен политический диалог с Вашингтоном на высшем и высоком уровнях. "При содействии США был возобновлен стамбульский процесс: по итогам трех раундов прямых российско-украинских переговоров достигнуты и реализованы договоренности об обмене военнопленными и о передаче тел погибших военнослужащих", - добавили в дипведомстве.

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.