В Кремле уже проанализировали информацию по итогам поездки Дмитриева в США

Спецпредставитель президента РФ доложил об итогах своей поездки в Майами российскому лидеру Владимиру Путину

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложил об итогах своей поездки в Майами главе государства Владимиру Путину. Это информация уже проанализирована, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял, что итоги командировки Дмитриева только предстоит проанализировать.

"После того как Кирилл Дмитриев доложил об итогах своей поездки в Америку, - отметил Песков, - эта информация была проанализирована".