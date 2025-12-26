В Кремле уже проанализировали информацию по итогам поездки Дмитриева в США
Редакция сайта ТАСС
11:15
обновлено 11:18
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев доложил об итогах своей поездки в Майами главе государства Владимиру Путину. Это информация уже проанализирована, заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее представитель Кремля заявлял, что итоги командировки Дмитриева только предстоит проанализировать.
"После того как Кирилл Дмитриев доложил об итогах своей поездки в Америку, - отметил Песков, - эта информация была проанализирована".