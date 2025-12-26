Песков: Россия и США провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами

Разговор прошел по поручению российского лидера

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Представители российского и американского руководства уже провели контакт по итогам поездки спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в Майами. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов", - поделился представитель Кремля.