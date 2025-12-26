Кремль не знает, отражают ли слова Подоляка про выборы точку зрения Киева

Речь идет о высказывании советника президента Украины о том, что у страны якобы нет денег на проведение выборов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва не знает, в какой степени слова советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение выборов, отражают официальную точку зрения Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, в какой степени заявление Подоляка отражает официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений от Киева [на этот счет] мы не слышали", - сказал Песков, комментируя слова Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на президентские выборы.