Песков не стал раскрывать подробности новых контактов России и США

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что стороны решили продолжать диалог

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности новых контактов между администрациями России и Соединенных Штатов.

"Этого я не могу вам сказать, - заявил представитель Кремля на брифинге в ответ на вопрос, на каком именно уровне состоялись новые контакты между Москвой и Вашингтоном. - Был такой телефонный контакт, решили продолжать диалог. Это единственное, что мы можем сказать".

"Мы по-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса", - заметил Песков, отвечая на вопрос, как Москва оценивает документ, который спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев привез из США после переговоров в Майами.

Пресс-секретарь ранее сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина состоялся контакт между представителями администраций РФ и США по итогам поездки Дмитриева в Майами. Москва и Вашингтон договорились продолжить диалог по украинскому урегулированию.