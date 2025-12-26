Песков: Ушаков представлял РФ во время телефонных контактов с США
Редакция сайта ТАСС
11:17
обновлено 11:24
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков представлял российскую сторону во время телефонных контактов с США, состоявшихся после поездки в Майами спецпредставителя российского лидера Кирилла Дмитриева. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"От администрации это был Ушаков", - сообщил представитель Кремля. При этом он уточнил, что со стороны США "там было несколько собеседников".