Рябков: те, кто рассчитывает победить РФ в открытом конфликте, глубоко ошибаются

Замглавы российского МИД отметил, что не станет "предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Политики, которые рассчитывают победить Россию в открытом конфликте "под натовскими знаменами", глубоко ошибаются: сделать этого у них не выйдет. На это обратил внимание замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Я не хотел бы предаваться спекуляциям и теоретическому построению наихудших сценариев. Я <...> могу лишь сказать: глубоко ошибаются те, кто, возможно, рассчитывает на победу над Россией в открытом конфликте с участием западной группы стран, под натовскими знаменами", - заверил дипломат.

По словам замглавы российского дипломатического ведомства, делающие подобные заявления политики попросту "забывают или намеренно делают вид, что не замечают", что в данном случае речь идет о попытке победить ядерную державу. "Это по определению невозможно. Это заведомо путь в никуда, в катастрофу", - заключил Рябков.