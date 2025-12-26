Рябков: выданный Украине кредит ЕС не помешает укреплению позиций России

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Выделенные Европой €90 млрд кредита не помешают укреплению позиций России как на фронте, так и за столом переговоров. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"90 млрд, которые бросаются вновь в топку этого конфликта, не изменят тенденции к укреплению наших позиций вдоль линии боевого соприкосновения и на дипломатическом фронте тоже", - сказал он.

Страны ЕС приняли решение обеспечить финансирование Украины на уровне €90 млрд в 2026-2027 годы. Эти деньги будут собраны самими членами сообщества за счет привлечения займа, в чем официально отказались участвовать Венгрия, Словакия и Чехия. По замыслу ЕС, Украина получит заем под ноль процентов и погасит его, если получит от России "полные репарации", объем которых, по мнению Брюсселя, превышает полтриллиона евро. Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной и на этом основании объявила, что не может предоставлять ей кредиты, но вынуждена фактически напрямую финансировать Киев на грантовой основе.