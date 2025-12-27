Путин утром посетил один из пунктов управления войск СВО

Президент России заслушал доклад начальника Генерального штаба по обстановке в зоне СВО

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодняшним утром посетил один из пунктов управления войск СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня рано утром на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск (сил) верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации В. В. Путин провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генерального штаба вооруженных сил по обстановке в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.