Путин: главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами

Президент напомнил, что говорил об этом уже год назад

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Главари киевского режима не спешат мирно урегулировать сложившийся конфликт. На это указал президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

"Мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад выступая в министерстве иностранных дел", - отметил российский лидер.