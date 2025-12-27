Путин: если Киев не хочет закончить дело миром, РФ решит все задачи через СВО

Глава государства провел совещание на одном из командных пунктов в зоне спецоперации

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия решит все стоящие перед ней задачи вооруженным путем, если киевский режим не желает закончить дело миром. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов СВО.

"И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем", - указал верховный главнокомандующий.

"Давайте об этом как раз поговорим - поговорим о ближайших задачах", - обратился глава государства к участникам совещания - командующим группировками российских сил.