Путин: РФ в 2014 году говорила о праве юго-востока Украины на самоопределение

Глава государства напомнил, что это право наций на самоопределение прописано в Уставе ООН

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия еще в 2014 году, после госпереворота в Киеве, просила предоставить жителям юго-востока Украины их законное право на самоопределение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск.

"Говорил об этом не раз, но напомню еще раз: все началось, все противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. И тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты этого госпереворота, не желающим жить в стране, где первичным источником власти является госпереворот, не желающим жить в этом государстве, - предоставили им их законное право на самоопределение", - сказал российский лидер.

Путин напомнил, что это прописано в Уставе Организации Объединенных Наций. "Так и называется: право наций на самоопределение. Но, к сожалению, ни тогда, в 2014 году, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. И киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия", - констатировал он.