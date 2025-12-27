Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Назарбаевым

Предыдущая их встреча прошла 29 мая 2025 года

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня провел встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Кадры опубликованы в телеграм-канале Кремля.

Встреча прошла в столовой кремлевских апартаментов президента РФ. Такая трапеза - знак большого доверия и отличных отношений. Подобной чести ранее удостаивались, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Путин регулярно поддерживает контакты с Назарбаевым. По данным на сайте Кремля, предыдущая их встреча прошла 29 мая 2025 года.

Годом ранее, в декабре, Путин принимал бывшего президента Казахстана в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

85-летний Назарбаев является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий по собственному желанию. Следующим президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев.