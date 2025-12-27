Лавров: глаза Запада на коррупционные скандалы в Киеве "широко закрыты"

Дела о коррупции на Украине не мешают Европе продолжать использовать киевский режим в качестве военного тарана против РФ, отметил глава МИД России

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Запад не меняет планов использовать Украину как военный таран против России, его глаза на коррупционные скандалы в Киеве "широко закрыты". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Коррупционные скандалы на Украине в Брюсселе и других европейских столицах, конечно, замечают, но они, эти скандалы, не мешают продолжать использовать режим в качестве военного тарана против России. Так что в данном конкретном случае "глаза Запада", как говорится, широко закрыты", - отметил он.

27 декабря антикоррупционные органы Украины сообщили о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Силовики провели следственные действия в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и у его председателя Юрия Киселя, который приходится другом совладельцу компании "Квартал 95" Сергею Шефиру и Владимиру Зеленскому. СМИ также сообщали об обысках у Юрия Корявченкова и других парламентариев.

Президент США Дональд Трамп 28 декабря планирует провести встречу с Зеленским во Флориде в 15:00 по местному времени (23:00 мск). До этого, как сообщило агентство Reuters, европейские лидеры проведут с Зеленским телефонный разговор.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.