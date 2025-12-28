Лавров: США в новой стратегии впервые подвергли сомнению расширение НАТО

Глава МИД РФ обратил внимание на отсутствие в документе открытых призывов к системному сдерживанию России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Новая Стратегия национальной безопасности США впервые подвергла сомнению идею расширения НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"Применительно к России упоминания заслуживает отсутствие в стратегии открытых призывов к системному сдерживанию нашей страны. Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО", - отметил министр.

По словам Лаврова, новая редакция стратегии уже успела стать предметом обстоятельного анализа, что вполне объяснимо. "Ее центральные установки нуждаются в проверке делами, но навскидку выглядят новаторски. По мнению экспертов, речь может идти о переосмыслении Вашингтоном своей роли на международной арене. Чего стоит хотя бы пересмотр ставки США на глобалистскую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", - добавил глава дипведомства.

5 декабря была опубликована Стратегия нацбезопасности США, в которой, в частности, высказывается опасение, что Европа стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства ЕС и других наднациональных структур и через 20 лет станет неузнаваемой. В администрации США в связи с этим выразили сомнения в том, что некоторые европейские страны будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона.

