Лавров: Россия рекомендует Японии "хорошенько взвесить" курс на милитаризацию

Пагубное влияние такого подхода Токио на региональную стабильность очевидно, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Япония взяла курс на ускоренную милитаризацию, Москва рекомендует Токио "хорошенько взвесить", прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

"В последнее время японским руководством действительно взят курс на ускоренную милитаризацию страны. Пагубное влияние такого подхода на региональную стабильность очевидно. Нашим японским соседям было бы правильно все хорошенько взвесить, прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Ранее Лавров подчеркивал, что Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии, эта тенденция может привести к демонтажу нынешней системы мироустройства.

