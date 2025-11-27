Статья

"Приступ конвульсий" ЕС и ремилитаризация Японии. Заявления МИД

Отчаянная борьба с подлинной историей Одессы только ускорит разложение и крах киевского режима, а своими заявлениями по Крыму украинская власть буквально признает, что не стремится к урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, США начали кампанию на Филиппинах по набору наемников для ВСУ, в качестве работодателя для визы указываются берлинские частные охранные предприятия.

О графике МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом 1 декабря.

Лавров не примет участие в Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 4-5 декабря в Вене, Москву представит замминистра Александр Грушко.

О мирном плане США по Украине

Москва сообщит, когда мероприятия по дипломатической линии с обсуждением плана США по Украине будут запланированы: "Если у нас появится информация, которой мы сможем с вами поделиться, мы обязательно это сделаем".

Утечки и вбросы о плане США по Украине призваны "сорвать намечающиеся политико-дипломатические контакты".

Любые усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине вызывают у членов НАТО "приступ в информационной среде таких конвульсий, которые призваны затормозить, не пускать, обрушить даже тенденции".

О провокациях Запада

Недавняя попытка вывезти из Молдавии в Румынию нелегальную партию российского оружия может свидетельствовать о попытке организовать на Западе провокацию, когда "разбросав российское оружие в качестве наглядного доказательства" можно будет придумать все что угодно.

Об аукционе реликвий Холокоста

Аукцион по продаже предметов, связанных с Холокостом, который должен был пройти в городе Нойсе в Германии, обнажил отсутствие совести и вновь подтвердил "неискренность показного раскаяния за ужасы нацизма".

"Это не проблема, это их трагедия. Это все один и тот же почерк, свидетельствующий о том, что, к сожалению, идеология Третьего Рейха не осталась в прошлом".

О попытках Киева переписать историю

Отчаянная борьба с подлинной историей Одессы только "ускорит разложение и крах киевского режима": "Цель всех этих примитивных манипуляций - лишить Одессу и одесситов подлинной истории. Едва ли такими мерами Банковая завоюет расположение одесситов".

Заявления Киева в отношении Крыма говорят о том, что киевскому режиму не нужно завершение украинского конфликта, "потому что они же прекрасно понимают, что никакой Крым Банковая никогда не вернет, потому что Крым - это не только территория, это люди, это нынешние поколения, это будущие поколения и это те поколения, которые его защищали, создавали и по-настоящему любили".

О раздувании украинского конфликта Западом

Представители США развернули на Филиппинах "кампанию по найму" местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ: "Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным".

Кандидатам с Филиппин американская компания RMS International оформляет рабочую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ: "Как вы думаете, кто отмечен в качестве работодателя? Берлинские частные охранные предприятия".

"Раскручивание гонки вооружений" в Евросоюзе увеличивает опасность втягивания его в полномасштабный вооруженный конфликт, "который объективно приведет к коллапсу в Европе".

Информационное пространство на Западе фактически зачищено от альтернативных точек зрения, "как следствие, население Европы пребывает практически в тотальном информационном вакууме".

О пересмотре военной политики Японии

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможности пересмотра трех неядерных принципов политики Токио носят провокационный характер. Практические шаги в данном направлении "вызовут необратимые последствия глобального масштаба в области обеспечения стратегической безопасности".

Курс Токио на ремилитаризацию и сам факт вопроса о пересмотре антиядерных обязательств провоцирует "рост напряженности в АТР".

Россия оставляет за собой право жестко реагировать на возможное размещение Японией ракет средней дальности на острове Окинава: "Япония, опять же под диктовку Вашингтона, последовательно превращает эти земли в плацдарм, накачивая его вооружениями, обладающими не только оборонительными, но и наступательными потенциалами".

О возможном демонтаже железной дороги Латвия - РФ

Латвийские власти задумались о демонтаже железной дороги в РФ, потому что "шпалы нужны им для топки".

Об обострении ситуации в Гвинее-Бисау

Россия обеспокоена обострением обстановки в Гвинее-Бисау и призывает политические силы республики к сдержанности и диалогу "в рамках законности и порядка".

Российское посольство предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников, членов их семей и находящихся в республике граждан РФ.

