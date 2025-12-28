Климов: успехи РФ на фронте и в экономике ослабляют "коалицию желающих"

России принципиально важно последовательно выполнять задачи специальной военной операции, указал член Совета по внешней и оборонной политике

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Успехи России на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, а также в области противодействия санкциям делают Запад более сговорчивым и усиливают разногласия внутри так называемой коалиции желающих. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член бюро высшего совета "Единой России", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, для России принципиально важно вне зависимости от позиции Вашингтона, Брюсселя или Лондона последовательно выполнять задачи специальной военной операции. "Жизнь показывает, особенно в последний год, что чем лучше у нас дела на линии боевого соприкосновения и в части противодействия антироссийским санкциям, тем сговорчивее становятся наши партнеры", - отметил Климов.

Политик подчеркнул, что на этом фоне внутри так называемой коалиции желающих, выступающей, по его словам, за продолжение конфронтации с Россией, усиливаются центробежные тенденции. "Но таких [выступающих за продолжение конфронтации с РФ] становится все меньше и меньше", - добавил он.

Климов отметил, что исход противостояния определяется не только ситуацией на поле боя, но и экономическими и дипломатическими факторами. При этом на линии боевого соприкосновения "сосредоточена квинтэссенция этой борьбы добра со злом", заключил он.