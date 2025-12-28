Путин подписал закон об унификации подходов к распределению некоторых субсидий

Он вступит в силу 1 января 2026 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий унификацию порядка распределения средств, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, гранты, предоставляемые юрлицам, индивидуальным предпринимателям, физлицам, а также отдельным некоммерческим организациям.

Документ унифицирует подходы к распределению субсидий, направленных на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; грантов в форме субсидий (в том числе на конкурентной основе), предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, госкорпорациями и публично-правовыми компаниями.

Также унифицированы подходы к распределению грантов некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий, в том числе предоставляемых федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ, органами местной администрации по результатам проводимых ими отборов; субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе на возмещение затрат, а также недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг по ценам (тарифам), подлежащим в соответствии с законодательством РФ госрегулированию.

При этом предусмотрено поэтапное введение такого порядка предоставления субсидий: в отношении субсидий на иные цели, предоставляемых из федерального бюджета, - начиная с 1 января 2026 года, в отношении субсидий на иные цели, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов), - начиная с 1 января 2027 года.

Реализация положений документа будет способствовать унификации и стандартизации процесса распределения субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ, а также повышению прозрачности проведения отбора через закрепление требования о проведении такого отбора в электронной форме в государственной интегрированной информационной системе "Электронный бюджет", государственных информационных системах субъектов РФ, в бюджетах которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 20% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта, отмечается в пояснительной записке.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.