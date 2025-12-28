В России продлили действие антисанкционных мер в градостроительной сфере

Также пролонгированы полномочия кабмина устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023-2026 годах закупок для обеспечения государственных нужд ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области и нужд муниципальных образований на их территориях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении антисанкционных мер в градостроительной сфере России.

Изменения внесены в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ.

Законом продлены на 2026 год полномочия правительства по установлению особенностей осуществления градостроительной деятельности, в том числе особенностей применения неустойки и других финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, особенности проведения государственной экспертизы проектной документации и особенности подготовки, утверждения и внесения изменений в документацию по планировке территории.

Кроме того, продлены полномочия правительства РФ устанавливать особенности планирования и осуществления в 2023-2026 годах закупок для обеспечения государственных нужд Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и нужд муниципальных образований, находящихся на их территориях.