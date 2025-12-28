Ушаков: Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить урегулирование на Украине

Президент США хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом с Владимиром Зеленским, сообщил помощник российского лидера по международным делам

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинское урегулирование до встречи с Владимиром Зеленским. Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Разговор организован по инициативе президента США, который хотел бы обсудить с нашим президентом нынешнюю ситуацию в контексте украинского конфликта и возможности его урегулирования", - сказал Ушаков. "Он хотел обсудить эти вопросы перед очным контактом, проводимым с Зеленским, чуть позднее сегодня в Мар-а-Лаго во Флориде", - уточнил представитель Кремля.