Ушаков: Путин и Трамп оценивают предложения Киева и ЕС как затягивание конфликта
Редакция сайта ТАСС
17:53
обновлено 18:03
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп равно оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытку затянуть конфликт. Это подчеркнул на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", - указал дипломат.