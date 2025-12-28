Ушаков: Путин и Трамп оценивают предложения Киева и ЕС как затягивание конфликта

Вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму чреват возобновлением боевых действий, заявил помощник президента РФ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп равно оценивают предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытку затянуть конфликт. Это подчеркнул на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Главное, что президенты России и США придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что предлагаемый украинцами и европейцами вариант временного прекращения огня под предлогом подготовки к референдуму или под другими предлогами ведет лишь к затягиванию конфликта и чреват возобновлением боевых действий", - указал дипломат.