Ушаков: Путин и Трамп договорились скоро созвониться снова
Редакция сайта ТАСС
17:53
обновлено 17:57
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи американского лидера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером", - сказал дипломат.