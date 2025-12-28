Ушаков: Путин и Трамп договорились скоро созвониться снова

Разговор президентов РФ и США пройдет по итогам встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, сообщил помощник Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи американского лидера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером", - сказал дипломат.