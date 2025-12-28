ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ушаков: Путин и Трамп договорились скоро созвониться снова

Разговор президентов РФ и США пройдет по итогам встречи американского лидера с Владимиром Зеленским, сообщил помощник Владимира Путина
Редакция сайта ТАСС
17:53
обновлено 17:57
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи американского лидера с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились вновь оперативно переговорить друг с другом по телефону по итогам встречи президента США в Мар-а-Лаго с украинской командой сегодня вечером", - сказал дипломат. 

