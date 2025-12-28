Ушаков: Трамп заявил о необходимости как можно быстрее завершить войну

После завершения конфликта откроются впечатляющие перспективы экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной, считает американский лидер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что необходимо как можно быстрее завершить войну. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп настойчиво проводил мысль, что нужно действительно как можно скорее завершить войну, говоря об открывающихся тогда впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США и с Россией, и с Украиной", - рассказал Ушаков.