Путин согласился с предложением США по урегулированию в рамках рабочих групп

Одна из них будет заниматься "различными аспектами проблематики безопасности", а другая - "вопросами экономической сферы", рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением американской стороны о продолжении работы по решению проблемы украинского кризиса с помощью специально созданных рабочих групп. Об этом сообщил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

"В ходе сегодняшней беседы президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по урегулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп", - отметил Ушаков. Как пояснил помощник российского лидера, одна из них займется различными аспектами по вопросам безопасности, а другая - экономической сферой.

По словам Ушакова, критерии начала функционирования рабочих групп будут дополнительно обсуждаться в начале января.