Ушаков: для прекращения боевых действий от Киева нужно ответственное решение

Украина должна принять "смелое решение" по Донбассу в русле российско-американских договоренностей, подчеркнул помощник президента РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Окончание боевых действий на Украине возможно, если Киев примет смелое решение по Донбассу в русле российско-американских договоренностей. Это подчеркнул помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте также Путин и Трамп обсудили Украину и перспективы урегулирования. Главное

"Для их (боевых действий - прим. ТАСС) окончательного прекращения требуется прежде всего, конечно, от Киева смелое ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу", - указал дипломат.