Ушаков: Киеву нужно принять решение по Донбассу с учетом ситуации на фронтах

Помощник президента РФ подчеркнул, что Украина должна принять это решение "не мешкая"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Киевскому режиму следует "не мешкая" принять решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Читайте также Путин и Трамп обсудили Украину и перспективы урегулирования. Главное

"Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая", - подчеркнул Ушаков.