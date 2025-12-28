ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ушаков: Киеву нужно принять решение по Донбассу с учетом ситуации на фронтах

Помощник президента РФ подчеркнул, что Украина должна принять это решение "не мешкая"
17:55
обновлено 18:08

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Киевскому режиму следует "не мешкая" принять решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая", - подчеркнул Ушаков. 

