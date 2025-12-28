Ушаков: Киеву нужно принять решение по Донбассу с учетом ситуации на фронтах
Редакция сайта ТАСС
17:55
обновлено 18:08
МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Киевскому режиму следует "не мешкая" принять решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге по итогам разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая", - подчеркнул Ушаков.