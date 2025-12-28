Дмитриев: весь мир ценит усилия Трампа и его команды по установлению мира

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами сделал такое заявление на английском языке

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что весь мир ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по установлению мира.

"Весь мир ценит усилия президента Трампа и его команды по установлению мира", - написал Дмитриев в Х на английском языке.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский проводили переговоры в двустороннем формате, которые продолжались около двух часов. Согласно заявлениям сторон перед началом встречи, главными темами должны были стать план мирного урегулирования, а также соглашения между Киевом и Вашингтоном об экономическом сотрудничестве и гарантиях безопасности.