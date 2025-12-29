Карасин: "коалиция лающих" ответит перед законом при краже активов России

Это лишний раз откроет настоящее лицо тех, с кем Россия имеет дело в Евросоюзе, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Так называемая коалиция желающих стран - членов Евросоюза, намеревающихся изъять суверенные российские активы в пользу Украины, придется долго отвечать перед законом в случае совершения этого преступления. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Так называемая коалиция желающих - я ее называю "коалицией лающих" - пытается утрамбовать почву для того, чтобы принять именно это решение (изъятие активов РФ в пользу Украины - прим. ТАСС). Не хочу верить, что это у них получится, потому что это слишком преступный замысел и слишком долго придется тем, кто будет притворять его в жизнь, отвечать перед совестью, законом, международными институтами. <…> Если это все же будет иметь место - это лишний раз откроет настоящее лицо тех, с кем мы имеем дело в Евросоюзе", - считает сенатор.

Однако, по словам председателя комитета СФ, такая работа ведется в Евросоюзе. "Мы видим каждый день на экране каких-то искрометных болтунов, которые доказывают, что "это сейчас нужно для Украины", чтобы обеспечить ее "экономическое развитие, обороноспособность" и так далее. На самом деле, им просто надоело тратить деньги на коррумпированный режим, который, помимо всего прочего, ворует эти деньги", - добавил Карасин.

Страны ЕС долгое время пытаются разработать юридические механизмы по использованию замороженных российских активов. Большая их часть - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации этих средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

"Коалиция желающих" - объединение из более 30 стран, преимущественно европейских, которые допускают участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главную роль в объединении играют Франция и Великобритания.