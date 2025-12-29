Володин рассказал о законах, вступающих в силу с нового года

В частности, с 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда и составит 27 093 рубля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также закон об индексации страховых пенсий на 7,6% вступят в силу с 1 января. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно сообщению Володина в Max, с начала года МРОТ повысится более чем на 20%, достигнув отметки в 27 093 рубля. Также будут увеличены прожиточный минимум и несколько социальных пособий. Помимо этого, страховые пенсии проиндексируют на 7,6%.

Также будут расширены меры социальной поддержки семей. В частности, будут отменены существующие ограничения по зачислению в страховой стаж периодов ухода за детьми до 1,5 года и введут новое пособие для работающих родителей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних. Женщины, получившие звание "Мать-героиня", будут иметь право на социальные льготы, аналогичные тем, что предоставляются Героям России и Героям Труда. Володин подчеркнул, что от решения демографических вопросов напрямую зависит будущее страны.

Кроме того, с 1 января начнут действовать законы, расширяющие меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, для них будут продлены кредитные каникулы и установлены льготы по транспортному и земельному налогам. Председатель Госдумы отметил, что с 2022 года было принято 154 закона в этой сфере, что позволило сформировать комплексную систему, адаптируемую к текущим вызовам и изменениям обстановки.

Кроме того, вступит в силу закон об обмене информацией о детях мигрантов между МВД и органами управления образованием. Согласно карточкам, размещенным в канале Володина, с 1 января также вступит в силу закон о возможности бесплатно получить рабочую профессию выпускниками 9 классов, не сдавших ГИА.