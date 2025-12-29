Песков: Путин и Трамп созвонятся "в самое ближайшее время"

Разговор президентов РФ и США состоится очень скоро, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится очень скоро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

"В самое ближайшее время", - ответил он на вопрос о том, как скоро состоится телефонный разговор лидеров РФ и США после переговоров Трампа с Владимиром Зеленским.

28 декабря прошла встреча Трампа и Зеленского в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. В этот же день перед встречей с Зеленским американский лидер позвонил Путину. По словам Трампа, они разговаривали около 2,5 часа.