Разговор Путина и Трампа и рост недовольства в Европе. Темы брифинга Пескова

По словам пресс-секретаря российского президента, Кремль сможет оценить переговоры американского лидера и Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Перспективы нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, территориальный вопрос и рост недовольства в Европе стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 29 декабря проведет в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Глава государства также проведет рабочее совещание.

О разговоре Путина и Трампа

Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится "в самое ближайшее время".

Путин и Трамп во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали идею рождественского перемирия на Украине: "Нет".

О переговорах Трампа и Зеленского

Кремль сможет оценить переговоры Трампа и Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США: "По следам этих разговоров два президента, я имею в виду президент России и президент США, договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию".

Россия согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры находятся на финальной стадии: "Конечно".

О территориальном вопросе

Смелое и ответственное решение Киева по Донбассу, о котором накануне говорил помощник президента России Юрий Ушаков, это полный вывод вооруженных сил за пределы административных границ ДНР и ЛНР: "Конечно, это отход вооруженных сил [киевского] режима из Донбасса за пределы административных границ".

Кремль не стал отвечать на вопрос, требует ли Москва от Киева вывести также войска с территорий Херсонской и Запорожской областей: "Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждения публично отдельных положений".

О возможности разговора Путина и Зеленского

Речи о телефонном разговоре Путина с Зеленским на данный момент не идет: "Сейчас речи не идет о таком разговоре".

О словах Зеленского

Кремль не понимает, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что России в конфликте с Украиной нужно готовить план "Б": "Не понимаю, что имеется в виду".

"Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей".

Кремль также напомнил слова Трампа о том, что Киев теряет земли и будет их терять: "И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня".

Об идеях создания СЭЗ в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС

Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания свободной экономической зоны в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС, которые якобы фигурируют в американском мирном плане: "Сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии".

О росте недовольства в Европе