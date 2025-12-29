Разговор Путина и Трампа и рост недовольства в Европе. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
10:30
Перспективы нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, территориальный вопрос и рост недовольства в Европе стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
О разговоре Путина и Трампа
- Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится "в самое ближайшее время".
- Путин и Трамп во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали идею рождественского перемирия на Украине: "Нет".
О переговорах Трампа и Зеленского
- Кремль сможет оценить переговоры Трампа и Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США: "По следам этих разговоров два президента, я имею в виду президент России и президент США, договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию".
- Россия согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры находятся на финальной стадии: "Конечно".
О территориальном вопросе
- Смелое и ответственное решение Киева по Донбассу, о котором накануне говорил помощник президента России Юрий Ушаков, это полный вывод вооруженных сил за пределы административных границ ДНР и ЛНР: "Конечно, это отход вооруженных сил [киевского] режима из Донбасса за пределы административных границ".
- Кремль не стал отвечать на вопрос, требует ли Москва от Киева вывести также войска с территорий Херсонской и Запорожской областей: "Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждения публично отдельных положений".
О возможности разговора Путина и Зеленского
- Речи о телефонном разговоре Путина с Зеленским на данный момент не идет: "Сейчас речи не идет о таком разговоре".
О словах Зеленского
- Кремль не понимает, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что России в конфликте с Украиной нужно готовить план "Б": "Не понимаю, что имеется в виду".
- "Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей".
- Кремль также напомнил слова Трампа о том, что Киев теряет земли и будет их терять: "И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня".
Об идеях создания СЭЗ в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС
- Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания свободной экономической зоны в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС, которые якобы фигурируют в американском мирном плане: "Сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии".
О росте недовольства в Европе
- Очевидно, что в ЕС растет недовольство лидерами стран, жаждущими продолжения конфликта на Украине: "То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно. И это недовольство растет".
- Гражданам стран ЕС "придется мириться" с действующими руководителями стран: "Насколько европейские граждане могут кого-то "снести" до следующих выборов - вряд ли у них есть такие права".
- Лидерам стран ЕС будет нелегко на следующих выборах: "Что на следующих выборах им всем будет очень нелегко - это очевидно".