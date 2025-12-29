ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Разговор Путина и Трампа и рост недовольства в Европе. Темы брифинга Пескова

По словам пресс-секретаря российского президента, Кремль сможет оценить переговоры американского лидера и Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США
10:30

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Перспективы нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, территориальный вопрос и рост недовольства в Европе стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин 29 декабря проведет в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
  • Глава государства также проведет рабочее совещание.

О разговоре Путина и Трампа

  • Новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится "в самое ближайшее время".
  • Путин и Трамп во вчерашнем телефонном разговоре не обсуждали идею рождественского перемирия на Украине: "Нет".

О переговорах Трампа и Зеленского

  • Кремль сможет оценить переговоры Трампа и Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США: "По следам этих разговоров два президента, я имею в виду президент России и президент США, договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию".
  • Россия согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры находятся на финальной стадии: "Конечно".

О территориальном вопросе

  • Смелое и ответственное решение Киева по Донбассу, о котором накануне говорил помощник президента России Юрий Ушаков, это полный вывод вооруженных сил за пределы административных границ ДНР и ЛНР: "Конечно, это отход вооруженных сил [киевского] режима из Донбасса за пределы административных границ".
  • Кремль не стал отвечать на вопрос, требует ли Москва от Киева вывести также войска с территорий Херсонской и Запорожской областей: "Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждения публично отдельных положений".

О возможности разговора Путина и Зеленского

  • Речи о телефонном разговоре Путина с Зеленским на данный момент не идет: "Сейчас речи не идет о таком разговоре".

О словах Зеленского

  • Кремль не понимает, что имеет в виду Зеленский, говоря о том, что России в конфликте с Украиной нужно готовить план "Б": "Не понимаю, что имеется в виду".
  • "Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей".
  • Кремль также напомнил слова Трампа о том, что Киев теряет земли и будет их терять: "И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня".

Об идеях создания СЭЗ в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС

  • Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания свободной экономической зоны в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС, которые якобы фигурируют в американском мирном плане: "Сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии".

О росте недовольства в Европе

  • Очевидно, что в ЕС растет недовольство лидерами стран, жаждущими продолжения конфликта на Украине: "То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно. И это недовольство растет".
  • Гражданам стран ЕС "придется мириться" с действующими руководителями стран: "Насколько европейские граждане могут кого-то "снести" до следующих выборов - вряд ли у них есть такие права".
  • Лидерам стран ЕС будет нелегко на следующих выборах: "Что на следующих выборах им всем будет очень нелегко - это очевидно".
 
